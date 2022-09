Nutiseadmete liigne kasutamine on kogu pere teema, mitte ainult lapse probleem

Eestis on nutitelefoni omanik juba iga neljas eelkooliealine laps, kinnitab meile 2017. aastal riigi infosüsteemi ameti tellitud uuring. 2018. aastal läbiviidud uuringu EU KIDS Online tulemused näitavad, et kui 2010. aastal käis mobiiltelefoniga internetis 31% Eesti lastest, siis 2018. aastal oli see arv kasvanud juba 86% juurde. Noored vanuses 13–17 aastat kasutavad telefoni aga kõvasti rohkem kui 9–12-aastased lapsed. Samuti tuli uuringust välja, et poisid kasutavad telefone rohkem kui tüdrukud.