Ema: nutt kurgus, laulan keset ööd unelaulu. Miks sa ometi ei maga?

Mu kõige väiksem laps oli esimesel eluaastal tubli magaja, kuid teise aasta algul muutus kõik. Ta tegi kesköö ringis silmad lahti ja hakkas oma voodis rõkkama: aeg on ärgata! Tundidepikkused katsed last uuesti uinutada jooksid liiva ja ööd lõppesid sellega, et ta mängis mitu tundi elutoas ning uinus alles varahommikul. Katsetasime kõike, miski ei aidanud!