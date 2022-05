Miks sa ometi ei maga?

Pesamuna tegi paar tundi pärast ööunne jäämist rõõmsalt silmad lahti ja hakkas oma voodis rõkkama: aeg on ärgata! Tundidepikkused katsed last uuesti uinutada jooksid liiva ja ööd lõppesid sellega, et ta mängis mitu tundi elutoas ning uinus alles varahommikul. Katsetasime kõike, mida oskasime: mängisime päevaunede arvu ja pikkustega, pakkusime päeval rohkem võimalusi energiat kulutada, proovisime ärkamist ignoreerida, kussutada, laulda, koos temaga magada. Miski ei aidanud!

Nädalatest said kuud ja öösel kell 3 puhta pesu kokku­lappamisest normaalsus. Iga päev lõppes sellega, et õhtul kell 8 vaatasime abikaasaga teineteisele nukralt otsa ja leppisime kokku, kumb täna öösel lapsega üleval passib. Ja nagu sellest vähe oleks, lisandusid peagi uneprobleemid keskmise, Preiliga – ta hakkas iga öö ärkama ja keeldus oma voodis edasi magamast. Jäime mehega töötama vahetustes – üks on öösel Pesamunaga ärkvel ja teine kolib keset ööd Preiliga diivanile. Õnnelik polnud keegi.