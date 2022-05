Reportaaž unenõustamiselt: napilt enne kella 3 öösel uinus väiksem ja siis ärkas suurem. Ma ei jaksa enam!

Pesamuna tegi paar tundi pärast ööunne jäämist rõõmsalt silmad lahti ja hakkas oma voodis rõkkama: aeg on ärgata! Tundidepikkused katsed last uuesti uinutada jooksid liiva ja ööd lõppesid sellega, et ta mängis mitu tundi elutoas ning uinus alles varahommikul. Nädalatest said kuud ja öösel kell 3 puhta pesu kokku­lappamisest normaalsus. Katsetasime kõike, mida oskasime, aga miski ei aidanud!