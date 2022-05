Tundidepikkused katsed last uuesti uinutada jooksid liiva - katsetasime kõike, mida oskasime..

Pesamuna tegi paar tundi pärast ööunne jäämist rõõmsalt silmad lahti ja hakkas oma voodis rõkkama: aeg on ärgata! Tundidepikkused katsed last uuesti uinutada jooksid liiva ja ööd lõppesid sellega, et ta mängis mitu tundi elutoas ning uinus alles varahommikul. Katsetasime kõike, mida oskasime: mängisime päevaunede arvu ja pikkustega, pakkusime päeval rohkem võimalusi energiat kulutada, proovisime ärkamist ignoreerida, kussutada, laulda, koos temaga magada. Miski ei aidanud!