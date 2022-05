Paariteraapia – viimane õlekõrs või ennetav abinõu?

Brita (37) ja Marko (44) seitseteist aastat kestnud suhe sai uue hingamise kolm aastat tagasi. “Läksime paariteraapiasse ja terapeut ütles, et me ei saa tagasi oma vana suhet, aga võime koos luua uue. Ta suunas meid mitte keskenduma minevikule, vaid sellele, mida suhtesse tulevikus soovime.”

Valu viis petmiseni



Seitse aastat tagasi kolis paar koos lastega – Friida (11) ja Oskariga (9) – Soome, sest Markole pakuti seal head töökohta. Brita jäi koduseks. Juba siis oli suhtes pingeid, mille oli jätnud sinna Brita sünnitusjärgne depressioon. “Marko ei saanud aru, kuidas ma võisin pärast poja sündi kägaras maas nutta. See oli meile mõlemale esimene kokkupuude depressiooniga ja me ei osanud ses olukorras teineteist hoida. Olin olnud väga palju kahe väikese lapsega üksi, sest Marko käis iga nädal tööreisidel. Tundsin, et minu õlul on liiga suur koorem, ja mees tundis vist sama,” pihib naine. Brita meeleolu paranes, kui ta antidepressandikuuri läbis. Ometi mürgitas teda jätkuvalt tunne, et mees ei oska teda rasketel hetkedel toetada.