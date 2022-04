Mul on kolm last vanuses 7-11 aastat ning olgugi, et toitumise teemad ja tervislik eluviis on olnud minu enda suur kirg ning elu põhiväärtusi juba varsti 15 aastat, sööksid mu lapsed ikkagi ise valides iga päev makarone. Või friikartuleid. Või burgereid ja kartulikrõpse. Mida ma siis teen, et seda muuta?