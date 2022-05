Varsti tuleb emadepäev. Mis sulle oma emme juures kõige rohkem meeldib?

Camilla: Nii palju asju! Ta laulab ja meisterdab väga hästi. Ja kalliaeg – see on maailma parim!

Gerli: See on selline aeg, kus ma panen kõik muud asjad ära ja me kallistame. Ja siis ma olen parim massöör ka.