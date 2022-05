Varsti tuleb emadepäev. Camilla, mis sulle oma emme juures kõige rohkem meeldib?

Camilla: Nii palju asju! Ta laulab ja meisterdab väga hästi. Ja kalliaeg – see on maailma parim!

Gerli: See on selline aeg, kus ma panen kõik muud asjad ära ja me kallistame. Ja siis ma olen parim massöör ka.

Kas teil emadepäeva­traditsioone on?

Gerli: Mul on traditsioonide suhtes pigem trots. Lapsed toovad emadepäeval ikka lilli ja teeme kooki, aga see pole mulle kõige tähtsam. Kuulen “emme, oled maailma parim” ja “armastan sind” iga päev. Emadus on üks raskemaid töid, olgugi et selle kohta ei tahaks töö või kohustus öelda. Aga see on keeruline roll ja ma arvan, et mu elu parim roll.