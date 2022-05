APPI! Ma vajan puhkust!

Kui mu tütar oli aasta ja nelja kuu vanune, tundsin, et nüüd on viimane piir. Ma vajan puhkust ja kohe! Olin võtnud endale liiga suure ampsu ehk siis krahmasin lapse sünni järel kõik minutid ja tunnid temaga, endale õhku andmata. Pidasin plaani, et sõidan nädalavahetuseks ühele kodumaisele saarele lõõgastuma, kuid külm sügis ja jääkülm hinnapakett kustutasid mu plaanipojad. Mida ma seal toas üksi ikka passin?

Uimaselt rullisin internetti ja avastasin, et homme lendab Egiptusesse lennuk, millega saab nelja päeva pärast tagasi. Sooduspakkumine. Ehk siis bingo! Kuum liiv, soe õhk, toit, meri, kõik naba kõrgusel ja ovaalsel kandikul ees. Haara pakkumine ja naudi, või sulge see ahvatlus internetiaknas.