Kuu Elina: ema, keda ma lapsena igatsesin ja keda teistes imetlen

Distsipliin on oluline, et saaksime päeva­rütmid jonksu ja logistika sujuvamaks, aga sama oluline või olulisem veel on mängulisus, spontaansed seiklused, nali ja naer. Ja ma ei kirjuta seda siia seepärast, et olen ise selles kõiges meeletult osav. Ei! Tunnen süüd, kui eksin ja kõik teised näivad superemadena. Vahel enesevalitsust kaotades leian end kahtlemas, kas oskangi olla hea ema.