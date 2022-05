Tükike emmet kasvab lapse sees

Mäletan neid müstilisi küsimärke, mis mu peas lapsena keerlesid, kui avastasin elu ja selle tahke. Mida tohtis teha, mida ei tohtinud teha. Mis oli paslik, mis mitte. Käsud, keelud, suunamised, selgitused või nende puudumine. Vahel tekkis neid küsimärke hulkadena juurde, mõndadele otsin vastust siiani ja mõned neist leidsid lahendused – nad lahustusid, said vastused, elu noogutas.

Emana püüan talitada eelkõige mõeldes sellele, et mu laps on minust täiesti eraldi seisev inimene, kellel on oma tee, omad kogemised, omad valikud. Proovin teda toetada selles seikluses, inspireerida ja tekitada huvi laia maailma, universumi saladuste ja iseenda avastamise vastu. Ent olulisimaks pean seda, et mu laps saaks kasvada iseendaks. Et täisealiseks saades ja kodust välja lennates, tiibu sirutades ei tuleks suurt auru panna sellele, kuidas maha raputada kõik see, mida pere ja kodu on teadlikult või teadmatult senise elu jooksul peale surunud.