Milline kiiver on lapsele parim ja kuidas seda turvaliselt paigaldada?

Käes on just see aeg, kui lapsed veedavad suurema osa ajast õues ja ratastel. Lapsevanemana soovime, et kõik nende sõidud lõppeksid õnnelikult - selleks tuleb pead kaitsa kindlasti õige kiivriga. Mida sealjuures arvestada ja kuidas kiivrit paigaldada, anname nõu!