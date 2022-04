Kahjuks või siis tõele au andes oleme olnud iga kuu omadega natuke miinuses. See tähendab siis seda, et oleme pidanud kasutusele võtma oma säästud, et igapäevased kulutused kaetud saada. Võtsin siis kätte ja hakkasin märtsi lõpust alates jälgima, kuhu meil kogu sissetulek kaob ning kui kust puudujääk tekib.