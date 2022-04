„Sügisvaheajal puhkasin ühe nädala ja ülejäänud kolm puhkusenädalat on mul planeeritud suvesse, et mehega kahe peale vähemalt enamiku suvevaheajast lapsega ära katta. Vanaema juures oli Markus (7) pool jõuluvaheajast. Nüüd aga peab poiss üksi terve vaheaja kodus olema. Olen ausalt öeldes täitsa mures, kuidas tal see iseseisvumine sedasi läheb,“ tunnistab Leila.

Küsisime ka teistelt lapsevanematelt nõu ning panime kokku päästeplaani, kuidas lapse koolivaheaega targalt planeerida, kui lapsehoidjaid pole võtta ning pead ise tööl käima.