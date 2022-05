Tähistame elu ja emadepäeva

Meie pere armastab igasugu tähtpäevi tähistada. Kuna meid on viis pluss koer, on meil aasta jooksul tähtpäevi küll ja veel, aga kahtlemata on emadepäev üks mu lemmikutest. Sest see on natuke rohkem minu päev – saab kinki ja lilli ning ma võin süüdimatult õhtusöögi, magustoidu ja lauamängu valida. Alati tähistame emadepäeva ka koos meie endi emadega, sest tänu neile oleme ju üldse olemas. Aitäh, kõik emad nii elus kui ka hinges!

Grete