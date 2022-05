Pere ja Kodu toimetus soovib kõigile südantsoojendavat emadepäeva!

Meie pere armastab igasugu tähtpäevi tähistada. Kuna meid on viis pluss koer, on meil aasta jooksul tähtpäevi küll ja veel, aga kahtlemata on emadepäev üks mu lemmikutest. Sest see on natuke rohkem minu päev – saab kinki ja lilli ning ma võin süüdimatult õhtusöögi, magustoidu ja lauamängu valida. Alati tähistame emadepäeva ka koos meie endi emadega, sest tänu neile oleme ju üldse olemas. Aitäh, kõik emad nii elus kui ka hinges!

Grete

Emadus ei ole tavaline asi



Pärast kolmanda lapse sündi võttis mul kuid, et aduksin – olen kolme lapse ema. See tundus nii ülev ja uskumatu. Mulle oli alati tundunud, et kolme lapse emad on mingi eri tüüp emasid, eriti võimsad naised. Mäletan, kuidas kordasin mõttes sõnu “mul on kolm last, olen kolme lapse ema” ja iga kord käis judin üle selja. Nüüd, kolm aastat hiljem, tundub mulle, et kolm last on tavaline ja sealt edasi midagi võimast... Tegelikult soovin, et suudaksime emadena endas alati hoida seda ülevat tunnet, olenemata laste arvust. Ei ühe, kahe, nelja ega kuue lapse kasvatamine pole “tavaline asi”. Emadus on võimas igal juhul ja peaksime selle üle alati uhkust tundma. Head emadepäeva, võimsad emad!

Elin





Läks aega, et saada aru – olen oma lastele parim ema



Kümme aastat tagasi poleks ma osanud aimatagi, et olen ühel hetkel nelja lapse ema, ent just seda ma nüüd olen. Veel mitte kaua aega tagasi tabasin end õhtuti tihti mõtlemast, et homme olen parem, kannatlikum, loovam. Ja siis tuli see kuulus homne ja õhtul kordusid samad mõtted. Kuniks ühel hetkel sain aru, et mu lapsed ütlevad ju mulle iga päev, et ma olen nende jaoks parim ja nad armastavad mind. Ma olin nende jaoks piisav sellisena, nagu olin. Häda oli selles, et olin ise emana endale seadnud liialt kõrged ootused.