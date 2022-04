Kriis kriisi otsa! Spetsialistid jagavad: nii käitudes saad noori toetada

Ka noortel on praegu ärev aeg, kinnitab Lasteabi telefoni pöördumiste arv. Näiteks 2019. aasta märtsis tehti 846 pöördumist, aga tänavu märtsis juba 1286. „Ühelt poolt on selle taga kindlasti teavitustöö, aga teisalt ärevam aeg ühiskonnas,“ ütleb Jelena Nikitina. Seejuures on pöördumiste iseloom ka tõsisemaks muutunud. Jelena sõnul on tihti mureks ennast kahjustav käitumine, näiteks enda lõikumine, alkoholi ja/või narkootikumide tarvitamine, kodust põgenemine, enesetapumõtted ja -katsed, väärkohtlemine. Nii Jelena kui ka ta kolleegid on märganud noorte ja laste seas ärevuse suurenemist. „Need, kes olid varem pisut ärevad, on nüüd palju rohkem.“