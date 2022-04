Õpetajaks õppiv tudeng Joosep Heinsalu: õpetaja üksi ei saa parandada tervet maailma, kuid saab muuta paremaks iga oma õpilase maailma

Õpetajaameti maine on aasta aastalt tõusnud ja Joosep kinnitab, et õpetajakoolituse tudengite endi seas on õpetajaameti kuvand valdavalt väga positiivne - mõistetakse, et tegemist on ametiga, mis eeldab teatud mõttes missioonitunnet ning selle tundega on ka õppima tuldud. “Aina enam süveneb arusaam, et tänapäevane õpetaja on lapse arengu juures üks koostööpartneritest. Kadumas on pilt õpetajast kui kurjast olevusest, kes tahab iga päev kontrolltöid teha ning nende eest ainult halbu hindeid panna,” tunneb Joosep rõõmu.

Ameti kuvandimuutus on tema sõnul kasvatanud noorte hulgas huvi õpetajaks õppimise vastu. Tõsi, Joosep juhib tähelepanu, et mitte kõik õpetajakoolituse tudengid ei ole värsked huvilised õpetajakutse osas - küllaltki arvestatav hulk on juba töötavaid õpetajaid, kes tulevad end erialaselt täiendama, kuid ka gümnaasiumist on sisseastujaid üha enam. Noor õpetaja on rahul ka sellega, et rohkem räägitakse alustavate õpetajate toetamisvajadusest, koormuse reguleerimisest ning läbipõlemisjuhtumitest. “See, et need teemad on ühiskonnas nähtaval tähendab, et saab hakata olukorda parandama ja on lootust, et ajas asjad ikka paremaks lähevad. See vähendaks selliste algajate õpetajate arvu, kes mõne aasta pärast ameti maha jätavad.”