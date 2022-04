Kristi tunnistab julgelt, et ta eksib ja õpib koguaeg ning retsepti, kuidas emana tasakaal leida, tal jagada ei ole. „Tegelikult on see suur kompamine ja vahel on nii, et see mis on praegu nö tasakaal, ei pruugi enam nädalapärast seda olla. Alustama peab ikkagi enda vajadustest ja siis alles teiste.. Puhkama peab, tervise eest peab hoolitsema, vaimu peab toitma,“ soovitab Kristi. Kui kõik pea peal kokku jookseb, tunneb ema, et tal on vaja üksi olla, kasvõi hetkeks vannitoas ja kogu möll endast mööda lasta. „Siis ma küsin endalt, et mida ma ei ole endale andnud, et asjad nii kokku jooksid? Põhjus on tegelikult alati minu enda sees, mitte teiste. Analüüsin ja üritan leida põhjust ning sellele lahendust."