Mõistagi armastavad vanemad mõlemat last võrdselt, kuid terapeudi sõnul on loomulik ja normaalne, et vanemad tunnevad vahepeal ühe lapse eelistamist. Seda seetõttu, et mõne lapsega on lihtsam toime tulla kui teisega ja ühe lapsega on rohkem ühist aega veedetud kui teisega. Võti seisneb selles, et vanem kontrolliks pidevalt end ja väldiks igasugust võrdlemist või eelistamist. „Ärge kunagi võrrelge oma lapsi üksteise või teiste lastega. See ainult alandab ja paneb teie lapse tundma, et teda vähem väärtustatakse,“ ütleb spetsialist.