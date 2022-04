Toitumisterapeut Maris Vahaste tõdeb, et suhkur on nii kavalalt toidu sisse ära peidetud, et lapsevanemana ei pruugi seda isegi märgata. Näiteks kasutatakse suhkru asemel hoopis teisi nimetusi. Kuidas vanemana end harida? Ta jagab häid soovitusi.