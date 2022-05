Ühel päeval ütles poeg mulle, et kui ma lähen tema õe juurde, siis ta mind ei armasta. Mul oli väga valus selliseid sõnu kuulda ja otsustasin, et hakkan oma poja tunnetes selgusele jõudma. Ma ei taha, et ta kasvaks üles nii, et ei julge või ei oska oma tundeid väljendada, olgugi, et ta on poiss. Tihtipeale kasvatatakse poegi usus, et nutta või kurta ei tohi. Mina seda õigeks ei pea. Kõik tunded on tunded ja neid tuleb julgelt tunnistada. Hakkasime oma igapäevaelus sisse viima muudatusi, mis tõid pinnale järjest uusi probleeme.