Pane tähele, kui kodus kasvab küülik, sibab ringi näriline või plaanid neid lemmikuks võtta. Milliseid tingimusi nad vajavad?

Priit on veendunud, et iga lemmiku võtmine peaks algama lugemisest, et leida endale sõber, kes sobib omaniku mõttelaadiga. Nii on kõige lihtsam luua loomale elutingimusi, mis ei sega kummagi argipäeva. Nagu iga elusolendi puhul on ka küülikutele ja närilistele väga olulised õige toitumine, liigiomased pidamistingimused ja piisav liikumine. „Küülikule võib põhimõtteliselt väikseks jääda ka kogu korter,“ sedastab Priit, „sest ta on suuteline liikuma veelgi kaugemale.“