Tänaseks on palju räägitud, et just laste vaimne tervis on tänu koroonapandeemiale tugevalt kannatada saanud. Maailmas on tehtud ka mitmeid sellekohaseid uuringuid, mis seda väidet kinnitavad. Juba enne ülemaailmset pandeemiat juhiti tähelepanu laste ja noorte vaimse tervise probleemide tõusule ja nende suurele hulgale. Aga viimastel aastatel on see hüppeliselt suurenenud. Ja see, mida meie näeme, on vaid jäämäe tipp. Sama kehtib laste väärkohtlemise ja laste vastu suunatud perevägivalla kohta.