Ämmaemandad said ettevalmistuse ja oskused koduvisiitide tegemiseks

27. aprillil lõpetasid 21 ämmaemandat mitmekülgse koolitusprogrammi ja on valmis alustama sünnitusjärgsete koduvisiitidega, et olla toeks äsja lapse saanud peredele. Projekti „Ämmaemanda koduvisiidid esimestel eluaastatel“ tegevuste eesmärk on suurendada ema, lapse ja pere heaolu ning testida koduvisiitide tegevusmudelit.