Keerulisel ajal aitab igas vanuses last rutiini säilitamine ja positiivse, rõõmsameelse õhustiku hoidmine. Suureks abiks on ka laulmine ja jalutamine ning aja veetmine looduse keskel. Kui lapsed küsivad tõsiseid küsimusi, tuleb neile aga ausalt ja eakohaselt vastata. Sealjuures tasub küsimusele vastates vältida liigse kõrvalise informatsiooni andmist. Igas vanuses lapsed mõistavad sõda erinevalt, seetõttu on oluline seda ka erinevalt neile selgitada. Kuidas seda teha nii, et laps mõistaks kõike õigesti?