„Kui jõudsin operatsioonilauale ja ees ootas keisrilõikus valdasid mind segased tunded ning peas oli palju küsimusi: kas mu lastega on kõik hästi, kas nad on piisavalt tugevad ja kas nad tulevad ise hingamisega toime? Samas tahtsin juba nii väga oma lapsi näha,“ räägib Paula. Operatsioon tundus kestvat tunde, tegelikult võttis aega vaid tunnikese. Paula suureks pettumuseks kuulis ta, et esimene laps on küll käes, aga sama kiirelt oli ta juba ära viidud, ta ei kuulnud esimest kisa rääkimata vilksamisi nägemisest. „Ometigi ma olin seal, ootamas ja lootmas nautida seda erilist hetke. Teise lapsega läks samamoodi ja mul ei õnnestunud ka teda näha ega nuttu kuulda.“