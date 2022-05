Sepo Seeman: mida lähemale esietendus tuleb, seda rohkem me Maidu ja Janiga teineteist tundma saame

Anu saates selgus, et Sepo, Mait ja Jan polegi varem ühel laval olnud. Etendus "Lotte ja vana õunapuu saladus" on mehed aga teineteisega tihedalt suhtlema pannud. Sepo tunnistab lausa, et nad on kolmekesi üks veregrupp. Jan lisab, et nad on viimasel ajal Sepoga pea iga päev koos. "Mida lähemale esietendus tuleb, seda rohkem me teineteist tundma saame," pajatab Sepo.