"Ma jumaldan emaks olemist!" rõõmustab soojal häälel Katrin. Ta meenutab hetke, mil esimest korda oma tütar Oliviaga (1 k) kohtus ja talle rinnale pandi. „Ma ei suuda neid tundeid ja emotsioone ikka veel sõnadesse panna! Ikka ju räägitakse, et see on joovastav ja kirjeldamatu, aga alles siis, kui ise seda koged, mõistad, kui eriline see on,“ kirjeldab ta.

"Võib-olla on see tunne ka seetõttu nii suur, et olen 40-aastane ja pole kunagi varem midagi sellist kogenud,“ arvab Katrin. „Olen seda hetke nii kaua oodanud!“

Siiski oli algus Katrin jaoks raske - kõige