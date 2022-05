Teismelised vajaksid neid õppeaineid, et täiskasvanuna paremini hakkama saada

Iseenda eluga majanduslikult toime tulemine on üsna keeruline (eriti praeguste hinnatõusude kontekstis). Ja eriti keeruline on mõista, mis asjad on, ja kuidas meie fintantselu mõjutavad intressid, maksegraafikud, krediitkaardid… See kõik võiks olla selgeks tehtud juba koolis, et 18-19-aastasena ellu astudes suudaksid noored paremini hoomata, milline vastutus kaasneb oma elu majandamisega, krediitkaartidega ja ka näiteks õppelaenu võtmise ja tagasimaksmisega. Samuti tulevad kasuks kõik nipid ja nõuanded, kuidas koostada eelarvet ja elada oma rahaliste võimete piirides.