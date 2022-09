Kas mu laps on introvert või lihtsalt häbelik? 10 läbiproovitud nõuannet lapse sotsialiseerimiseks

Kuna ma olen kasvanud sel ajal, mil kõik introverdid olid lihtsalt „häbelikud“, pean tunnistama, et ka mina olen seda sõna oma laste puhul kasutanud. Tavaliselt siis, kui oleme kuhugi võõrasse situatsiooni sisse sadanud ja kõik teised lapsed kohe mängima jooksevad. Justkui vabanduseks olen poetanud, et „nad on lihtsalt alguses häbelikud“, nagu see oleks mingi puudujääk.