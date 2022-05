Kuigi enimlevinud värvipimedus tähendab seda, et haiguse põdeja ei suuda eristada punast-rohelist, siis on Alexil keerulisem variant haigusest, mille tõttu ei suuda ta eristada ühtki tooni. Kõik, mida ta näeb on must-valge, sekka mõned hallikad toonid. Madli-Kai seletab, et lapsega rääkides kasutavad nad siiski ka värvitoone. Päike on kollane, muru roheline. Ent seda, millised need toonid päriselt olla võiksid, pisipoiss reaalselt ei tea.