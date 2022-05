Enamasti alustatakse laste asukoha positsioneerimist võimaldavate rakenduste kasutamist siis, kui nad alustavad oma iseseisvumise teekonda ‒ kooli minnes kingivad paljud vanemad oma lapsele ka esimese nutividina. Laste nutitelefoni on võimalik laadida äpid, mis võimaldavad vanemal vaid mõne klikiga leida üles oma lapse asukoht. Kuigi need on lapsevanematele kasulikud abivahendid, unustatakse selle juures kaaluda, kui eetiline on selline praktika ning millised tagajärjed võivad selliste jälgimisprogrammide kasutamisel olla.