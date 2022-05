Täna on ÜRO kiusamisvastane päev - ka sina saad aidata kaasa koolikiusamise vähendamisele!

Hiljutine Praxise uuring kirjeldab, et kiusamise ennetamiseks on koolidel puudu aega, raha ja jaksu. Aeg on peamiselt seotud just personali puudusega – nii õpetajaid kui ka tugispetsialiste on koolis liiga vähe, et jõuaks pühendada oma aega laste omavaheliste probleemide lahendamisele