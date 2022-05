Kingi emadepäevaks midagi vastupandamatult maitsvat ja kasulikku

Aastate jooksul oleme elevil ampsukasutajatelt saanud vahvat ja kohati isegi humoorikat tagasisidet, mida muigega meenutatakse. Mõned ütlemised, mis meile eriti hästi on meelde jäänud:

• Pehmed kollageeniampsud mekivad nii hästi, et keeruline on iga päev vaid mõnega piirduda.

• Kui kommi puhul mõtled paar korda, et kas ikka tasub, siis kollageeniampsu pistad suhu süütundeta, teades, et see teeb head nii kehale kui meelele.

• Ampsud on laste ja meeste jaoks nagu magnet – igas vanuses röövlid otsivad need ükskõik kui leidlikust peidukohast üles ja selgitustöö, et need on minu jaoks, ei mõju enam ammu.