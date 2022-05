Kui sul on lapsevanemana tunne, et teismeline ignoreerib sind, siis nüüd on see fakt ka teaduslikult tõestatud. Suur hulk emasid on endalt tõenäoliselt mitmeid kordi küsinud: „Miks mu lapsed mind ei kuula?!“. Kui seni pole keegi osanud sellele laetud küsimusele vastata, on neuroteadlased selle teema siiski käsile võtnud ning teaduslike katsete toel lahti harutanud.