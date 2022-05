Stig Rästa annab laupäeval tasuta emadepäeva kontserdi Rocca al Mare Keskuses

Stig Rästa perekonnas on emadepäeva tähistamiseks alati kokku tuldud. “Emadepäeva tähistame ikka ja alati koogi ning koosviibimisega. Mäletan, et lapsepõlves sai emale kaardikesi meisterdatud ning nüüd teen seda koos oma lastega,” rääkis Rästa. Kontserdile kutsub ta nii väikseid kui suuri, et emadepäeva pidustustele mõnus hoog sisse anda.