Viimasel ajal, kui õhtuti rampväsinuna oma laste kõrval kätest kinni leban, vaatan neid ja olen nii tänulik. Kuigi tunnen, et võiksin väsimusest nutma hakata, siis tean, et üks päev on seljataga ja ma olen andnud endast kõik, et lapsed oleksid hoitud ja armastatud.