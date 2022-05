Lotte nuputab: mida peale hakata prügiga

Kuidas jäätmeid liigiti koguda?

1. Number üks on alati see, et võta kodustest jäätmetest välja biojäätmed – need rikuvad muud jäätmed, mida saaks ehk muidu ringlusse võtta ning lisaks on biojäätmed ise väga lihtsasti ringlusesse võetavad – näiteks komposti või gaasi tegemiseks. Loe pikemalt siit

2. Number kaks on kindlasti pakendid. Pakendeid on väga palju erinevaid ja seetõttu peaks neid ka eraldi koguma mitmeks eri kategooriaks. Kõige parem on alustada klaasist: kogu eraldi klaaspakendid – need on pudelid ja purgid. Klaas on lihtsalt nii hea materjal – seda saab ringlusse võtta väga lihtsasti ning lõpmatu arv kordi. Teise kasti või kotti kogu eraldi näiteks plast- ja metallpakend. Muidugi kogu eraldi pandipakendiga taarat – selle eest saad ju isegi oma raha tagasi. Kolmandaks oleks hea eraldi koguda ka paber- ja papp-pakendeid ning nendega koos ka vanapaber. Vaata vanapaberi kohta videot siit. Vii eraldi kogutud pakendid kindlasti õigetesse konteineritesse – alati on võimalus tellida omale konteiner ka maja juurde. Uuri lahendusi internetist!

3. Muidugi ei hakka me isegi lisama, et kõik ohtlikud jäätmed tuleb kindlasti koguda eraldi ja viia jäätmejaama või ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ohtlikud jäätmed ongi päriselt ohtlikud: kui need satuvad loodusesse või ka näiteks prügimäele, võivad nad tekitada kahju nii keskkonnale kui inimeste tervisele. Ohtlikud jäätmed on näiteks: patareid ja akud, ravimid, kodukemikaalid, värvi- ja lakijäägid, säästupirnid jmt.