Korralik läbimäng! Reporter käis koeratüdruk Lotte muusikali proovis piilumas.

Alati positiivne ja naeratav Gerli Padar mängib, nagu ikka koeratüdruk Lottet ja räägib, kui lustlik ja mänguline on sellist kangelast laval kehastada. Viimsi Black Boxis käivad proovid täies hoos - just täna mängisid näitlejad selle täies ulatuses esimest korda läbi. "Poolteist aastat," vastab lavastaja Ain Mäeots küsimusele, kui kaua on etenduseks proove tehtud. Kui ammutuntud multifilmis rääkis Kärbes Jaagu sisse Mait Malmsten, siis Lotte etenduses mängib teda hoopis Jan Uuspõld ning Malmsten ise mängib hoopistükkis Rännukoer Klausi ja Mustkunstnik Mustafat.