Lapse esimest jalgratast ostma hakates võib valik võtta silme eest kirjuks. Turul on kümneid, kui mitte sadu rattaid. Milline see kõige parem on? Mida tuleks silmas pidada? Toome välja lapsevanemate seas armastatumad jooksu- ja jalgrattad vanusest 1,5 kuni teismelisteni välja.