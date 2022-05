Suve üks seiklusrohkeim laste ja noorte päevalaager Haven Kakumäel toimub tänavu juba neljandat korda!

Täname imelise laagri eest! Kõik oli super hästi korraldatud ja meie laagriline oli väga rahul ja õnnelik. Juba ootab, milla jälle saab osaleda.

Vanematele on omakorda põhjalik tagasiside laagripäevast ja hea lugemismaterjal.

Suured tänud! Lapsevanema tagasiside

Rainer on pikalt tegelenud veemotoga ja Miina juba aastaid lastelaagritega. Nende kahe oskuste ja kogemuste kombinatsioonist on Merelaste laager ka sündinud ning toimub tänavu juba neljandat korda.

Tegemist on laagriga, mis on mõeldud 7–10- ja 10–14-aastastele lastele, kellele pakutakse turvaliselt ja järelevalve all läbi viie päeva Haven Kakumäel veeseiklust, mida nad muidu igapäevaselt tõenäoliselt kogeda ei saaks. Miina toob välja, et laagris saavad lapsed nii lõbutseda ja seigelda kui ka õppida uusi teadmisi mereohutuse kohta. Sel aastal ootab lapsi näiteks jetisõit, erinevad paadisõidud, tuubitamine ja banaanisõit ning üllatuseks veel nii mõndagi põnevat.

Suur, suur aitäh unustamatu elamuse eest! See on parim aja veetmine, mida olen lapsele pakkunud!

Järgmise korrani! Lapsevanema tagasiside

„Lapsi juhendavad oma ala professionaalid, kes lastele erinevaid alasid tutvustavad. Kõike saavad lapsed ka ise proovida ning lapsevanemad ja lapsed ei pea muret tundma ohutuse pärast, sest turvalisus on meie jaoks äärmiselt oluline. Lastele on olemas kalipsod, oleme vees alati vestidega ja kui merele sõidame, siis jetidega on meil kaasas turvajad, kes lastel silma peal hoiavad. Loomulikult räägime lastele palju ka mereohutusest,“ toob Miina välja ning lisab, et laps, kes merelaagrisse tuleb, ei pea oskama isegi mitte ujuda, kuid ta ei tohiks karta vett.

Laager on menukas, kuid kahjuks mitte kummist

Merelaste laager on toimunud juba kolm aastat ja muutunud järjest populaarsemaks. „Enamik lapsi, kes käisid esimesel aastal, olid ka teisel ja on juba neljandalgi kirjas,“ märgib Miina, kelle sõnul on see laager ka hea koht uute sõprade leidmiseks. „Oleme tagasisidena kuulnud, et õnneks pole meie päevakavas hullu tempot ning aega jääb ka n-ö mängimiseks ja sõbrunemiseks. Vahva on seegi, et eelnevatel aastatel on laagris koos eesti keelt kõnelevate lastega olnud nii vene, hispaania kui inglise keelt kõnelevaid lapsi, kes kõik on omavahel ideaalselt suhtlemisega hakkama saanud.“