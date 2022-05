PUUST ETTE JA PUNASEKS: kas sina ütlesid kõike seda oma lapsele, enne kui talle nutiseadme andsid?

„Lapsed saavad oma esimese kokkupuute ekraani, oma seadmega juba päris titeeast, ühe- kaheaastased lapsed toimetavad nendega juba üsna sageli. Teevad midagi näpuga ning vaatavad ekraani. Teadlikum ekraani kasutamine hakkab aga nelja-viieselt. Nemad on juba päris aktiivsed nii koos vanemaga kui ka üksi nutiseadet kasutama,” kommenteerib Malle Hallimäe.

Podcast’is osalenud Aveli tõdeb, et tema sai oma esimese telefoni üsna hilja – alles teises klassis. „Ma olin selle koha pealt ajast väga maha jäänud. Teistel oli juba lasteaias või vähemalt esimeses klassis oma telefon,” ütleb ta. Aveli tõdeb ka, et esimesed sammud internetis võivad olla üsna hirmutavad. Eriti kartis ta, et võib tõmmata alla mõne mängu, mis toob emale suure arve.

Selleks et nii vanematel kui ka lapsel oleks hea tunne internetis käia, on Malle sõnul vaja enne lapsele nutiseadme andmist pidada maha oluline vestlus. „Kõigepealt peaks ütlema seda, et nii nagu igas keskkonnas ja ruumis, kus me viibime, on see siis kodus, kinos, lasteaias, teatris või mujal, tuleb samamoodi viisakalt ja hoolivalt käituda ka internetis. Internet on lihtsalt üks lisaruum, kus me viibime.”

Kindlasti tuleks lapsega rääkida ka ohtudest. „Täpselt nii nagu tänaval või kaubanduskeskuses ei hakka me võõra inimesega rääkima, ei usalda talle oma isikuandmeid, nii on ka internetis. Lapsele tuleb selgitada, et kui võõras saadab sõbrakutse või teeb suurepärase pakkumise, siis ei tohi seda vastu võtta,” täiendab ta. Selleks et laps tunneks ennast internetis hästi ja saaks seal hakkama, soovitab Malle esialgu koos lapsega nutiseadet kasutada. „Päriselus ju ka hakkame alguses koos lapsega tänavatel käima ja hiljem, kui talle on need kohad ja teed tuttavad, ta teab, kuidas liigelda ning mida silmas pidada, siis suudab ta hiljem seal iseseisvalt ringi liikuda,” lisab ta.