Kahe lapse ema: meelelahutus on juba see, kui saan poes riiulilt saiapätsi ja piima võtta

Kuidas aga laste kõrvalt endale aega võtta? „Poiste ühed vanavanemad elavad Saksamaal ja ehkki teine vanaema elab meie tänava lõpus ning on abi pakkunud küll, on temal tegelikult omad käimised ja graafik päris tihe. Lisaks on keeruline see, kui põrkuvad vanavanemate ja vanemate arusaamad lastekasvatamisest ning nii tundub kohati lihtsamgi ise hakkama saada kui abi vastu võtta,” selgitab Ragnar erinevaid murekohti. Ometi on nad leidnud oma viisid, kuidas seda oma aega võtta hoopis koos lastega.