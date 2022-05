Oma aeg koos lastega!

Grete (34) ja Ragnar (39) kasvatavad Tallinna ühe looduskauneima linnaosa kolmetoalises korteris kahte imearmast poissi – Richardit (3 k) ja Robertit (1,5). Nad on näinud palju vaeva, et luua just selline kodu, millest sai koos pikalt unistatud, ja just selline pere, millest nad oma lapsepõlves puudust tundsid. Seda teades on ka lihtsam mõista, kust tuleb nende entusiasm ollagi poistega palju kodus ja leida „oma aega” just lastega koos – isegi kui kahe pisikesega on tihti päris raske.