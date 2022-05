Ettevaatust! Beebidele mõeldud toode võib tuua hoopis põletushaava

"Mõtlesin, et äkki on tal mähe märg, ja läksin seda vahetama. Kui ma siis beebil bodi seljast ära võtsin, nägin, et kogu tema alumine kõhuosa kuni nabast natuke ülespoole oli täiesti tulipunane ja ka villid olid üles löönud: üks vill oli eriti suur ja teised väiksemad villid selle ümber,” oli Merlin jahmunud, kuidas beebidele mõeldud toode sellise põletuse kaasa tõi.