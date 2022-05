Suveapteek beebile

D-vitamiin. Kuna beebi organism ei tooda veel ise piisava aktiivsusega melaniini, tuleks anda iga päev juurde D-vitamiini, olenemata sellest, kas laps on vaid rinnapiimatoidul või piimasegu saav beebi. Vitamiin on saadaval kas tilkadena või spreina. Vaid rinnapiimatoidul olevale imikule on keskmine igapäevane soovitatav annus 400 IU (10 mcg), piimasegude kasutamise puhul tuleb kindlasti arvestada ka piimasegust saadavat D-vitamiini kogust ja ülejäänu anda juurde. Igapäevane annustamine on vajalik beebidele alates teisest elunädalast kuni teise eluaastani.