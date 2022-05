Toeta oma beebi arengut

Esimese elukuu number üks märksõna on kindlasti lähedus. Laps vajab palju nahk-naha kontakti ja lapsevanema sooja embust, et harjuda uue elukeskkonnaga. Nii areneb beebis turvatunne ja tekib kiindumussuhe lapsevanemaga. Lisaks saame juba esimesel elukuul oma lapse arengule kaasa aidata selliste väikeste tegevustega nagu aluselt läbi külje sülle võtmine ja lapsega keskjoonel suhtlemine. Nimelt läbi külje last sülle võttes aitame lapsel tugevdada