„Jõudsime juba kõigile rääkida, et meie beebi magab hästi, kui äkitselt kõik muutus“

Meie algus oli klassika: suurepärased kolm esimest nädalat, mil jõudsime juba kõikidele tuttavatele rääkida, et meie beebi magab nii hästi! Ja siis hakkas asi muutuma – ta lihtsalt ei jäänud enam magama. Kui me hakkasime teda elukaaslasega ööunne panema, röökis pisike Karl Kristjan igal õhtul täiest kõrist. Ta ei tahtnud magamistoas olla ja üldse tundus, nagu kõik oleks tema jaoks halvasti. Gaasimuresid pole tal kunagi olnud ja teisi põhjusi ei osanud me samuti leida.